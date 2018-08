Economia Vendas para o Dia dos Pais devem crescer 2,5% em 2018, prevê CNC Os líderes de vendas devem ser os segmentos de hipermercados e supermercados

O Dia dos Pais deve movimentar R$ 5,4 bilhões no varejo este ano. A expectativa é que as vendas tenham um crescimento real de 2,5% em relação à mesma data de 2017, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Dia dos Pais está entre as seis datas mais importantes do calendário varejista brasileiro. A previsão é que a compra de...