Economia Vendas no varejo avançam 0,5% em setembro e 3,9% em 12 meses

As vendas no varejo aumentaram 0,5% em setembro, na avaliação mensal dessazonalizada, de acordo com o Indicador Movimento do Comércio apurado pela Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Contra setembro de 2017, houve alta de 2,7%. Já no acumulado em 12 meses (outubro de 2017 até setembro de 2018), o indicador subiu 3,09% frente ao mesmo período do ano ...