Vendas no comércio goiano avançam em maio, mas no ano resultado ainda é preocupante

Em maio de 2018, as vendas do comércio varejista de Goiás apresentaram avanço de 1,9%, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Na análise dos cinco primeiros meses deste ano, o cenário é de queda de 3,1% , ante o mesmo período do ano imediatamente anterior, divulgou nesta quinta-feira (12) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumul...