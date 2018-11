Economia Vendas do varejo caem 1,3% em setembro ante agosto, revela IBGE Na comparação com setembro de 2017, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 2,2% em setembro de 2018

As vendas do comércio varejista caíram 1,3% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, informou na manhã desta terça-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio no piso do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 1,30% a avanço de 2,10%, com median...