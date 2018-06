Economia Vendas de veículos em junho estão 15% abaixo de maio, diz presidente da Anfavea Entendimento é de que, após a greve dos caminhoneiros e diante das incertezas sobre as eleições, o consumidor perdeu confiança para comprometer sua renda

As vendas de veículos caminham para terminar junho abaixo do volume comercializado em maio, informou nesta segunda-feira, 25, Antonio Megale, presidente da Anfavea, a entidade que representa as montadoras instaladas no País. A leitura é que, após a greve dos caminhoneiros e diante das incertezas sobre as eleições, o consumidor perdeu confiança para comprometer sua renda c...