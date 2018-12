Economia Vendas de Natal em shoppings crescem 5,5% em 2018, afirma Alshop Levantamento com 400 empresas reúne 30 mil pontos de venda no País; descontada a inflação, porém, a alta foi de 1,5%, menor do que a observada em 2017

As vendas de Natal em shoppings centers brasileiros cresceram 5,5% este ano, dentro da expectativa do mercado, que ia de 4% a 6%. Os dados são de um levantamento da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) feito com 400 empresas em 30 mil pontos de venda pelo País. Os segmentos mais procurados nas compras de Natal foram moda feminina (55%), calçados (32%) ...