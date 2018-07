Economia Vendas de eletrodomésticos e eletrônicos crescem 14,6% no 1º semestre O destaque no período foram as vendas de TVs, que, impulsionadas pela demanda gerada pela Copa, tiveram alta de 30%

A indústria nacional de eletrodomésticos e eletroeletrônicos fechou o primeiro semestre do ano com crescimento de 14,6% sobre as vendas do período de 2017, conforme balanço da Eletros, entidade que representa 30 empresas do setor. O destaque no período foram as vendas de TVs, que, impulsionadas pela demanda gerada pela Copa, tiveram alta de 30%. No total, 6,59 milhõe...