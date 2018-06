Economia Vendas de caminhões recuam 8,12% na passagem de abril para maio, diz Fenabrave No total, 5,7 mil caminhões foram entregues no mês passado

Além das vendas de carros, o mercado de caminhões sentiu o impacto da greve dos transportadores e mostrou queda de 8,12% na passagem de abril para maio, conforme balanço da Fenabrave, entidade que representa as concessionárias, divulgado nesta sexta-feira, 1º. No total, 5,7 mil caminhões foram entregues no mês passado. Apesar do efeito negativo da greve, o número fi...