Vendas cresceram 54% na região da Rua 44

As vendas do mês de dezembro no comércio da região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, foram 54,03% maiores do que as do mesmo período do ano anterior. O volume comercializado foi de aproximadamente R$ 878 milhões só no mês de dezembro; no mesmo mês do ano anterior, foram vendidos R$ 570 milhões, segundo a Associação Empresarial da Rua 44, com base no rom...