Economia Vendas crescem 4,9% em maio nos shoppings A alta foi puxada principalmente pelo segmento de lazer e entretenimento, que teve expansão de 26,54%

Mesmo diante da paralisação provocada pela greve dos caminhoneiros, as vendas nos shopping centers do País tiveram alta nominal de 4,9% em maio, frente ao mesmo mês do ano passado, de acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A alta foi puxada principalmente pelo segmento de lazer e entretenimento, que teve expansão de 26,54%. Dep...