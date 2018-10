Economia Venda de veículos usados e seminovos registra queda em setembro Preocupação também é com a o nível de confiança do consumidor que vem evoluindo negativamente

As vendas de veículos seminovos e usados no país caíram 15,4% em setembro na comparação com o mês anterior, com o total de 1.164.857 unidades comercializadas, contra 1.377.484 em agosto. Segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), na comparação com setembro do ano passado houve queda de 1,4%. Apesar do res...