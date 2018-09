Economia Venda de veículos cresce 14,8% em agosto ante agosto de 2017, diz Anfavea Na comparação com o mês de julho deste ano, o setor também registrou elevação na comercialização

A venda veículos novos no Brasil somou 248,6 mil unidades em agosto, alta de 14,8% em relação a igual mês do ano passado e de 14,3% na comparação com julho, mostra balanço divulgado nesta quinta-feira, 6, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). É o maior volume mensal desde janeiro de 2015 e o melhor desempenho para meses de agosto d...