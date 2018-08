Economia Venda de imóveis cresceu 46% no primeiro semestre Desempenho ficou bem acima do avanço nacional, que foi de 17%; com juros baixos, estimativa é fechar ano com forte reação

As empresas do mercado imobiliário goiano venderam 3.753 imóveis no primeiro semestre deste ano em Goiás, um volume 46% maior que as 2.568 unidades comercializadas no mesmo período do ano passado. O desempenho das incorporadoras locais ficou bem acima dos 17% de crescimento registrados na média nacional. O volume de lançamentos que elas fizeram nos primeiros seis meses d...