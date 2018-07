Economia Venda de cerveja sobe até 50% em dia de jogo do Brasil, diz Apas Consumo de carne e de petiscos também crescem nos dias em que a seleção entra em campo

A seleção brasileira de futebol está impulsionando as vendas de cerveja e carne, entre outros produtos, aponta levantamento feito pela Associação Paulista de Supermercados (Apas). Segundo a entidade, as vendas da bebida registraram alta de 30% a 50%, e de carne, de até 20% nas datas em que o time verde e amarelo entrou em campo. "Com a sinergia das Festas Juninas e o...