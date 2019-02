Economia Venda de carros cresce 10% em janeiro Este é o melhor desempenho desde 2015

A indústria automobilística brasileira iniciou o ano com vendas de 199,8 mil veículos novos, o melhor desempenho para janeiro desde 2015, quando foram vendidas 253,8 mil unidades. Em relação a igual mês de 2018, o resultado foi 10% melhor. Na comparação com dezembro, foi 14,8% inferior - tradicionalmente o último mês do ano é sempre um dos melhores em vendas. Segundo...