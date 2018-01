Veja se a Apple deixou seu iPhone mais lento

A Apple reconheceu, em carta aberta, que seus dispositivos mais antigos perdem velocidade para preservar a bateria. A empresa está até oferecendo a substituição da bateria antiga por uma nova a um preço mais acessível em várias partes do mundo. Inclusive no Brasil.

A empresa de Cupertino está cobrando R$ 149 para trocar as baterias de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE. Os produtos chegaram ao mercado entre 2014 e 2016. As gerações mais recentes – iPhone 7, iPhone 8 e iPhone X – não participam do programa de desconto.

Com o tempo, é normal as baterias perdem a capacidade de armazenamento de fábrica. Nessa hora é que seu aparelho vai perder velocidade e desempenho. Mas, você sabe se o seu iPhone está sendo afetado por essa restrição?

O site da revista Exame indica o aplicativo Lirum Device Info Lite para ver as informações sobre os componentes eletrônicos do seu smartphone.

Ao abri-lo, toque no menu do canto superior esquerdo da tela, selecione “This Device” e depois “CPU”. As informações que você deve observar para verificar se houve redução de desempenho do seu iPhone são “CPU Actual Clock” (que é o clock do seu aparelho) e “CPU Maximum Clock” (que é o clock máximo, de fábrica, do seu iPhone).

Se os números estiverem diferentes, seu aparelho foi afetado pela restrição de desempenho da Apple.