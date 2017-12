Veja lista de aparelhos que não terão mais suporte do WhatsApp a partir deste mês

No dia 31 de dezembro deste ano, o WhatsApp vai encerrar o suporte aos sistemas BlackBerry OS, BlackBerry 10, Windows Phone 8.0 ou anterior e Nokia S40.

De acordo com o TechTudo, os donos dos smartphones com estes sistemas não terão mais acesso às atualizações do aplicativo, também não poderão criar novas contas ou verificar novamente contas já existentes. Além disso, mesmo que consigam acessar o WhatsApp em 2018 nos aparelhos, algumas funções poderão parar de funcionar sem aviso prévio.

O ideal, segundo a própria empresa, é ter um aparelho que trabalhe com os seguintes sistemas: Android 4.0 ou superior, iOS 7 ou posterior ou Windows Phone 8.1 ou mais recentes.