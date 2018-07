Economia Veja as vagas e os pré-requisitos exigidos por empresa que faz seleção de 200 vagas em Aparecida São oferecidas oportunidades em diversas áreas, como auxiliar de serviços gerais, assistente de distribuição e Jovem Aprendiz

Na manhã desta segunda-feira (23), uma multidão formou uma fila gigantesca no Senac Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia, para concorrer a um emprego em uma empresa de refrigerantes. São oferecidas vagas em diversas áreas, como auxiliar de serviços gerais, assistente de distribuição e Jovem Aprendiz. De acordo com informações do Senac, foram distribuídas 500 senhas ...