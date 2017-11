Veja as vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira no Sine Goiás

A Rede Sine em Goiás disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas nesta quarta-feira (29). Os interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses). As principais vagas são:

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência

Agente de passagem: uma vaga

Auxiliar de almoxarifado: duas vagas

Auxiliar de logística: quatro vagas

Auxiliar de limpeza: 33 vagas

Auxiliar de produção farmacêutica: quatro vagas

Auxiliar de serviço de copa: uma vaga

Chefe de serviço de limpeza: duas vagas

Despachante de embarque: uma vaga

Estoquista: duas vagas

Repositor de mercadorias: três vagas

Teleoperador receptivo telemarketing: duas vagas

Vendedor interno: dez vagas

Vigilante: 20 vagas

Vagas de ampla concorrência

Administrador financeiro: uma vaga

Alinhador de direção: uma vaga

Alinhador de pneus: uma vaga

Analista de marketing: uma vaga

Atendente de mesa: uma vaga

Atendente de farmácia: cinco vagas

Atendente de padaria para Jaraguá: uma vaga

Auxiliar de colocador de vidros: duas vagas

Auxiliar financeiro: uma vaga

Açougueiro para Jaraguá: duas vagas

Bobinador eletricista: uma vaga

Cabeleireiro: três vagas

Chefe do serviço de limpeza: quatro vagas

Conferente de mercadorias para Pires do Rio: uma vaga

Consultor de vendas: duas vagas

Corretor de imóveis: três vagas

Cortador de roupas (lingerie): uma vaga

Costureira em geral: duas vagas

Desenhista projetista de moldes: uma vaga

Funileiro de automóveis: uma vaga

Instrumentista de precisão para Luziânia: uma vaga

Jardineiro: uma vaga

Manicure: três vagas

Mecânico de automóveis: cinco vagas

Mecânico de refrigeração: uma vaga

Operador de máquina de usinagem madeira: uma vaga

Padeiro/confeiteiro: duas vagas

Promotor de vendas: uma vaga

Porteiro em Jaraguá: quatro vagas

Refinador de óleo e gordura: uma vaga

Tapeceiro de móveis: uma vaga

Torneiro mecânico: duas vagas

Técnico de refrigeração: duas vagas

Técnico de manutenção de equipamentos de transmissão: uma vaga

Técnico em segurança no trabalho: uma vaga

Vaqueiro: uma vaga

Vendedor pracista: dez vagas

Vendedor interno: uma vaga

Vendedor de serviços: três vagas

Vigilante para Jaraguá: quatro vagas

Vigilante para Pires do Rio: duas vagasf