Veja as vagas de emprego disponíveis nesta quinta (28)

A Rede Sine em Goiás oferece vagas de emprego em diversas áreas nesta quinta-feira (28). Interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses).

As vagas exclusivas para pessoas com deficiência são: agente de passagens (1), arquivador (2), assistente administrativo (10), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de limpeza (43), chefe de serviços de limpeza (2).

As outras vagas são para analista logística (1), arte finalista (2), assistente social/ Jaraguá (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de veterinário (1), auxiliar técnico eletrônico (1), chefe de departamento pessoal (1), chefe de serviços de limpeza (4), açougueiro (2), churrasqueiro (1), costureira de reparação de roupas (1), cozinheiro em geral (1), desenhista projetista de moldes (1), eletricista (20), eletrotécnico (2), empacotador a máquina (1), empregado doméstico (2), fiscal de vigilância (1), instalador hidráulico (20), lavador de fachadas/Pires do Rio (1), montador de veículos automotores (1), motorista de ônibus urbano (70), nutricionista/Anápolis (1), operador de estação de tratamento de água e fluentes (3), operador de máquinas fixas (20), pedreiro de alvenaria (20), pintor de obras (5), promotor de vendas (6), recepcionista atendente (1), salgadeiro (1), serralheiro (5), vaqueiro/Jaraguá (1), torneiro mecânico (1), técnico de refrigeração (2), técnico eletrônico (1), técnico de segurança do trabalho (2), vendedor comércio varejista/ Jaraguá (1), vendedor pracista (1), vidraceiro (1)

As vagas são do zoneamento do Sine estadual (Sine estadual de Goiânia, Sine de Goiânia, Sine Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Sine Goianira, Sine Trindade, Sine Inhumas, Sine Jaraguá, Sine Pires do Rio, Silvânia, Nova Veneza, Amaralina, Hidrolândia, Guapó). Ressaltando que constantemente o quantitativo das vagas são modificados de acordo com a administração das mesmas.