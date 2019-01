Economia Vazamento em plataforma da Petrobrás gera mancha de 31 km no litoral do Rio Acidente ocorreu em uma plataforma que estava desativada; segundo o Ibama, uma equipe de avião foi deslocada para monitorar extensão do problema

Um vazamento em uma plataforma de petróleo da Petrobrás derramou 1.400 litros de óleo cru no litoral norte do Rio de Janeiro. O vazamento teve início na manhã desta quarta-feira, 2. Uma mancha de 31 quilômetros se espalhou pelo mar, a cerca de 130 quilômetros da costa de Macaé. O acidente ocorreu em uma plataforma que estava desativada, localizada no cam...