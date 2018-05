Economia Varejo mantém ritmo lento de retomada

O desempenho do comércio em março mostrou, mais uma vez, o quadro de lenta recuperação da economia. As vendas cresceram 0,3% em relação a fevereiro, número dentro das expectativas dos analistas. No acumulado do trimestre, houve um avanço de 3,8% em relação ao mesmo período de 2017. Segundo a gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do Instituto Brasileiro d...