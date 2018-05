Economia Varejo goiano reage após 3 anos de quedas

O volume de vendas do comércio varejista goiano reagiu positivamente após três anos de quedas consecutivas. No mês de março, o índice avançou 5,4% na comparação com o mesmo período de 2017, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Na mesma base de comparação, o País manteve sequência de avanços e registrou alta de 6,5%. Trata-se do 12º resultado po...