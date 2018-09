Economia Varejo goiano inova para manter as portas abertas Diante das mudanças de hábitos dos consumidores e da longa crise econômica, empresários adotam novas medidas para fidelizar clientes

Ao escolher uma atividade para empreender, os goianos tendem a optar por áreas do varejo. Em destaque, está o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Segundo a consultoria Empresômetro Inteligência de Mercado, que reúne dados de diversas bases nacionais, Goiás possuía até agosto 42.140 empresas ativas somente nesta atividade e há crescimento com relação ao ...