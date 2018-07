Economia Varejo de alimentos vive ‘febre’ dos selinhos Campanha, que chegou a ser citada no balanço das redes Pão de Açúcar e Extra, vai continuar

Juntar selinhos para colar numa cartela e trocar por brindes virou mania entre os consumidores brasileiros. “Parece coisa de álbum da Copa do Mundo, não é?”, diz Maria Cristina Mercon, diretora de marketing do Pão de Açúcar, que lançou esse tipo de promoção em 2016. Na época, a empresa apenas testava o formato e limitou a campanha às lojas do Rio de Janeiro e do interior d...