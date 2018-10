Economia Varejo cresce bem acima das projeções e anima comércio Setor foi beneficiado pela melhora do mercado de trabalho e pelo crescimento real da renda dos trabalhadores; Goiás fica entre estados com alta

O crescimento de 1,3% das vendas do comércio varejista entre julho e agosto superou as projeções das consultorias econômicas. No varejo ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e materiais de construção, o avanço livre da sazonalidade foi de 4,2%. E, no ampliado, 26 das 27 unidades da Federação mostraram aumento nas vendas na comparação de julho para...