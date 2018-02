Varejo cai em dezembro, mas cresce 2% em 2017

Após a euforia com as promoções da Black Friday, no fim de novembro, os consumidores apertaram suas despesas nas compras de Natal. O comércio varejista registrou uma queda de 1,5% no volume vendido em dezembro em relação ao mês anterior, o pior desempenho para o período desde 2002, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de G...