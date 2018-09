Economia 'Vamos oferecer ao eleito uma reforma para a Previdência', diz Arminio Fraga Ex-presidente do Banco Central diz que plano, coordenado por Paulo Tafner, é apartidário e independente

O próximo presidente terá de promover, num curto espaço de tempo, um ajuste fiscal da ordem de seis pontos do PIB, e as propostas colocadas no debate eleitoral não atendem a essa premência. A conclusão é de Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso que, depois de ser mencionado em 2014 como provável ministro da Fazenda de Aécio N...