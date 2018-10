Economia 'Vamos fazer uma revisão do Mercosul', afirma deputado do PSL Luiz Philippe de Orléans e Bragança, cotado para virar chanceler, diz que bloco econômico será reavaliado e acordo pode ser rompido

Um dos cotados para ocupar o posto de chanceler em um eventual governo de Jair Bolsonaro (PSL) e integrante do grupo que discute as linhas da política externa do candidato, o deputado eleito Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PSL-SP) disse que o Mercosul será avaliado e, se for o caso, o Brasil sairá do bloco - e o acordo será trocado por um conjunto de acordos bilaterais. ...