Valor do bitcoin cai abaixo de US$ 10 mil

O bitcoin caiu abaixo de US$ 10 mil na manhã de ontem pela primeira vez desde novembro, marcando uma queda de 50% em relação ao nível recorde observado em dezembro. A moeda virtual chegou à mínima de US$ 9.958,31, de acordo com a CoinDesk, uma das principais consultorias do tema. Por volta das 11 horas, no entanto, o valor do bitcoin estava em US$ 10.404,62.A queda se espalhou ...