Economia Valor corrigido da cota do PIS/Pasep já pode ser conferido Para saber o saldo e se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os sites do PIS e do Pasep

Os trabalhadores com direito a cotas dos fundos dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) podem conferir, a partir de hoje (16), os valores corrigidos que receberão em agosto. Para saber o saldo e se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os sites do PIS e do Pasep. Para os cotist...