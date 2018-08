Economia Valec pode perder obra da Ferrovia Norte-Sul Traçado total que será concedido tem 1.537 quilômetros, ligando Porto Nacional (TO) a Estrela DOeste (SP). Acontece que no tramo de 682 km, entre Ouro Verde de Goiás Estrela DOeste, ainda há obras para serem entregues

O Ministério Público Federal junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) vai sugerir a retirada da Valec de obras da Ferrovia Norte-Sul que ainda não foram concluídas pela estatal. A proposta, conforme apurou a reportagem, é defendida pelo procurador do MPF Júlio Marcelo Oliveira. Ele não comenta o assunto. O parecer do procurador com este e outros apontamentos tem previsã...