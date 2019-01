Economia Vale perde R$ 71 bilhões em valor de mercado após rompimento de barragem Efeito de desvalorização ocorreu após o rompimento da barragem em Brumadinho, na última sexta-feira

A Bolsa de São Paulo chegou a perder quase 3 mil pontos nesta segunda-feira, 28, e bateu no nível dos 94 mil pontos com a forte queda nas ações da Vale e da Bradespar, empresa do Bradesco que tem como maior participação papéis da mineradora. As ações ordinárias das duas companhias perdiam mais de 20% logo no início de pregão, repercutindo a tragédia em Brumadinho (MG), n...