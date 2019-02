Economia Vale já perdeu R$ 70,6 bilhões em valor de mercado Após tragédia em Brumadinho, ações da companhia tiveram forte desvalorização

Com a queda de quase 5% na ação registrada nesta quarta-feira, 6, a Vale já perdeu R$ 70,6 bilhões em valor de mercado desde o acidente da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), ocorrido no dia 25 de janeiro. Um dia antes do rompimento da barragem, o valor de mercado da Vale era de R$ 289,7 bilhões, caindo para R$ 219,1 bilhões nesta quarta. De acordo...