Economia Vale deixará de pagar cerca de R$ 6 bilhões em dividendos neste ano Mais cautelosa após o rompimento da barragem, empresa deve retomar a remuneração de seus acionistas somente a partir do ano que vem

A mineradora Vale tende a cancelar definitivamente os pagamentos de dividendos a acionistas em 2019 e deve retomar com a remuneração somente a partir do ano que vem. Não por falta de caixa, mas por causa da adoção de uma estratégia financeira mais cautelosa após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG). Para analistas, o mesmo vale para a remuneração variável dos ex...