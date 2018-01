Vídeos do YouTube passam a rodar dentro do WhatsApp

Uma mudança simples, mas que pode fazer uma diferença enorme na vida dos milhões de usuários do WhatsApp, foi liberada na última atualização do iOS. Na versão 2.18.11, que começou a chegar nesta terça-feira (17) aos iPhones compatíveis, é possível abrir vídeos enviados do YouTube diretamente dentro do chat, sem a necessidade de abrir uma nova janela.

A função facilita a vida de quem recebe dezenas de vídeos diariamente, podendo ver as imagens no canto da tela enquanto continua a conversa ou ampliar para tela cheia. Para sair do chat e manter o vídeo aberto, mantém-se o uso do recurso picture-in-picture. Só não é possível sair do WhatsApp sem fechar a tela.

Ainda não há informações sobre a atualização chegar ao Android e ao Windows Mobile, mas se aprovado pelos usuários, o recurso não deve demorar.