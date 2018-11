Economia Usuários vão poder compartilhar stories exclusivos com amigos mais próximos no Instagram Com a nova função, vai ficar mais fácil compartilhar aquela selfie engraçada ou aquele vídeo na balada sem que o chefe ou os parentes assistam

Nesta sexta-feira (30), o Instagram lançou uma novidade que permite a usuários que criem pequenos grupos de amigos e compartilhe stories exclusivamente com eles. A nova função será chamada de "Close Friends" ou “Amigos Próximos”. A ferramenta vai ajudar aqueles que gostam de fazer postagens mais polêmicas e ficam com receio do que alguns seguidores vão pensar. Com a ...