Economia Usinas de etanol de Goiás interrompem produção por falta de óleo diesel Combustível é usado na colheita e transporte da cana-de-açúcar. Também faltam fertilizantes e insumos químicos

O Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg) informou na manhã desta segunda-feira (28) que 19 usinas de etanol do Estado, dentre as 31 em safra, tiveram que interromper a produção por falta de óleo diesel para abastecer a máquinas agrícolas utilizadas na colheita e transporte da cana-de-açúcar. A situação está sendo provocada pela paralisação d...