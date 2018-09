Economia Unimed abre mais de 300 vagas de emprego em Goiânia Ao todo, são 24 diferentes áreas de atuação disponíveis para os candidatos

Novo processo seletivo da Unimed abriu 332 vagas temporárias para médicos cooperados de várias especialidades nas unidades de Goiânia. Os profissionais prestarão serviço por dois anos, com a possibilidade de prorrogar pelo mesmo prazo. Ao todo, são 24 diferentes áreas de atuação disponíveis para os candidatos. As três com mais vagas disponíveis são Clínica Médica...