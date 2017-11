Unidades do Kwid vendidas no Brasil deverão passar por recall, anuncia Renault

A montadora francesa Renault anunciou nesta semana que todas as unidades do compacto Kwid 1.0 vendidas no Brasil deverão passar por um processo de recall. O carro chegou ao País em agosto deste ano.

De acordo com a Renault, todas as 21,8 mil unidades vendidas do Kwid devem voltar às concessionários para correção de problemas nos sistemas de freios. Ainda segundo a montadora francesa, desses modelos, 16,8 mil também terão falhas na linha de combustível solucionadas.

Em comunicado, a marca afirmou que os freios podem apresentar trincas que causam o travamento das rodas e, como consequência, a perda de dirigibilidade. Sobre a linha de combustível, a perfuração de um tubo no sistema pode gerar um incêndio no cofre do motor.

A Renault diz que os serviços serão realizados em até um dia. Para realizar o recall, os proprietários do Kwid devem acessar o site da montadora ou ligar para o número 0800 055 5615.