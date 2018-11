Economia União Europeia se nega a ceder para atender a Bolsonaro Bruxelas quer fazer um 'último empurrão' para fechar acordo com o Mercosul antes do final do ano

A presidente do Conselho da União Europeia alertou que o bloco não aceitará reabrir as negociações para a criação de um acordo comercial entre Mercosul e o bloco europeu para atender a eventuais novas exigências do governo do presidente Jair Bolsonaro. O debate sobre o futuro do acordo bilateral foi realizado nesta sexta-feira, entre os ministros europeus. A partir d...