Economia União Europeia quer fechar acordo com Mercosul antes da posse de Bolsonaro A intenção, segundo o presidente da delegação do Parlamento Europeu para as relações com o Mercosul, o deputado Francisco Assis, é tentar fechar algum tipo de entendimento ainda durante o governo de Temer

O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia - em negociação há quase 20 anos, mas já na reta final - ganhou um novo impulso após as declarações da equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro de que o bloco sul-americano não será prioridade no novo governo. A intenção, segundo o presidente da delegação do Parlamento Europeu para as relações com o Mercosul, o deputado F...