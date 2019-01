Economia União Europeia deve impor limites à importação de aço brasileiro Comissão Europeia votará nesta semana proposta de estabelecer cotas para 26 produtos do setor siderúrgico e Brasil sofrerá restrições em sete deles

As exportações de aço do Brasil deverão ser alvo de barreiras na Europa, aprofundando ainda mais a tensão nos mercados internacionais diante da superoferta global da matéria-prima e da guerra comercial entre China e EUA. No último dia 4 de janeiro, a Comissão Europeia notificou a Organização Mundial do Comércio (OMC) de que investigações iniciadas em março de 201...