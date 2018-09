Economia União banca R$ 2,8 bilhões de dívidas estaduais Minas Gerais é o mais novo Estado na lista de inadimplentes que precisaram ter seus débitos honrados pelo Tesouro Nacional

A União já precisou bancar neste ano R$ 2,8 bilhões em pagamentos devidos por Estados e municípios. Minas Gerais é o mais novo integrante na lista de inadimplentes. Em grave crise financeira, o Estado deixou de pagar dívidas com instituições financeiras em agosto, num total de R$ 135,88 milhões. Foi o segundo mês consecutivo de calote em contratos com garantia do Tesouro N...