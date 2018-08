Economia União arrecada R$ 129,615 bi em julho, o maior valor desde 2011 É o maior valor para o mês desde 2011, que foi de R$ 137,375 bilhões

A União arrecadou R$ 129,615 bilhões em julho, um crescimento real (descontada a inflação) de 12,83% comparado a igual mês do ano passado. É o maior valor para o mês desde 2011, que foi de R$ 137,375 bilhões. No ano, a arrecadação chega a R$ 843,870 bilhões, com expansão de 7,74% em relação a igual período de 2017. Os números foram divulgados hoje (23) pela Receita F...