Uma reforma ainda longe das metas

As mudanças introduzidas pela reforma trabalhista ainda estão longe de gerar o grande volume de empregos previstos na época de sua aprovação e precarizaram as relações de trabalho. Esta é a opinião do Ministério Público do Trabalho de Goiás (MPT-GO), que fez um balanço dos dois primeiros meses da reforma e defende mudanças no modelo vigente. Segundo o órgão, houve um...