UEG lança edital de concurso para 39 vagas de professores de Direito e Medicina

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou nesta segunda-feira (15) o edital de abertura do concurso público para o cargo de docente de ensino superior para os cursos de Direito e Medicina. São 39 vagas para quem possui título a partir de especialista. Desse total, 14 vagas são destinadas ao curso de Medicina de Itumbiara e 25 aos cursos de Direito das cidades de Aparecida de Goiânia, Iporá, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio e Uruaçu. Confira o quadro de vagas.

As cargas horárias são de 10, 20, 30 e 40 horas semanais.

O concurso será realizado em cinco etapas:

1ª etapa – avaliação dos candidatos com deficiência pela equipe multiprofissional, exclusiva aos candidatos com deficiência

2ª etapa – prova objetiva

3ª etapa – prova dissertativa

4ª etapa – prova didática

5ª etapa – avaliação de títulos e produção científica

Todas as etapas, conforme as datas do cronograma do edital, serão realizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia e/ou Itumbiara.

Inscrição e taxa

O período para se inscrever no concurso vai de 19 de janeiro a 19 de fevereiro, no site do Núcleo de Seleção da UEG. O valor da taxa de inscrição é 250 reais. Os candidatos tiveram de 5 a 8 de janeiro de 2018 para solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Os procedimentos de inscrição bem como o cronograma, os requisitos exigidos, a documentação necessária e demais disposições estão disponíveis no edital.

Cadastro reserva

O edital do concurso também prevê formação de cadastro de reserva na classe II do quadro de carreira Docente de Ensino Superior da UEG 2017, de acordo com a oferta de vagas.

O resultado final do concurso será divulgado no dia 29 de junho de 2018.