UEG lança cursos de Direito e Medicina e edital para concurso de professores; veja como se inscrever

Atualizada às 18h37 - 11/12/2017

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) organiza a partir desta segunda-feira (11) e até a próxima quarta (13) o lançamento dos cursos de Direito e de Medicina, além do edital do concurso de professores para as duas novas matrizes curriculares da instituição. A criação dos dois cursos foi aprovada em junho, durante a 103ª plenária do Conselho Universitário (CsU) da universidade.

Os municípios de Palmeiras de Goiás, Morrinhos, Pires do Rio, Uruaçu, Aparecida de Goiânia e Iporá contarão com o curso de Direito. As aulas serão ministradas em todas as cidades no turno matutino. Com a exceção de Aparecida de Goiânia, que terá turma com 50 alunos, os demais câmpus terão turmas com 40 estudantes.

Itumbiara, no Sul goiano, receberá o curso de Medicina, onde será formada inicialmente uma turma com 24 alunos, em período integral. A opção pela cidade foi escolhida em função de câmpus da UEG no município já contar com os cursos de graduação em Educação Física, Enfermagem e Farmácia, todos ligados a área da saúde.

PROFESSORES

O edital do concurso para a efetivação dos professores dos dois cursos prevê a criação de 39 vagas, todas para quem dispõe o título de especialista ou acima. 25 profissionais serão destinados ao curso de Direito e 14 para Medicina. As cargas horárias previstas são de 10, 20, 30 e 40 horas semanais.

O lançamento do edital está marcado para a próxima quarta-feira (13) no site do Núcleo de Seleção da universidade. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 de janeiro e 19 de fevereiro. A data máxima para o pagamento das mesmas é 20 de fevereiro. O valor da inscrição é de R$ 250. As provas estão marcadas para o dia 18 de março.