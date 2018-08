Economia UEG divulga o gabarito do concurso público para delegados em Goiás; confira aqui Salário inicial para os aprovados será de R$ 19,2 mil; prova objetiva foi realizada no último domingo (12)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou na tarde desta quinta-feira (16) o gabarito oficial preliminar do concurso público para o cargo de delegado da Polícia Civil. São, ao todo, 100 vagas disponibilizadas com salário inicial para os aprovados de R$ 19,2 mil. O certame teve 21,8 mil candidatos inscritos e a prova objetiva foi realizada no último doming...