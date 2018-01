UEG abre inscrições de concurso para professores de Medicina e Direito

Estão abertas as inscrições para o concurso da Universidade Estadual de Goiás (UEG) que irá selecionar professores para os cursos de Medicina e Direito. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro, no site do Núcleo de Seleção da UEG. O valor da taxa é 250 reais. Clique aqui e leia o edital.

A instituição oferta 39 vagas, sendo 14 para a graduação em Medicina de Itumbiara e 25 aos cursos de Direito das cidades de Aparecida de Goiânia, Iporá, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio e Uruaçu. A previsão, de acordo com a UEG, é que o resultado final do concurso seja divulgado no dia 29 de junho de 2018.

Os interessados devem conferir o quadro de vagas no edital do concurso. As atividades serão desempenhadas em jornadas de 10, 20, 30 e 40 horas semanais. O concurso terá cinco etapas que serão realizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia e/ou Itumbiara, conforme as datas do cronograma do edital.